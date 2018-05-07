Merkez dövize müdahale kararı aldı, dolar bir kuruş bile düşmedi

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürdü.







Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6.4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2.2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.





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