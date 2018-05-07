Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez dövize müdahale kararı aldı, dolar bir kuruş bile düşmedi /07 Mayıs 2018 11:29

Merkez dövize müdahale kararı aldı, dolar bir kuruş bile düşmedi

Merkez Bankası piyasaya 2.2 milyar dolar süreceğini açıkladı ancak doların yükselişi bu açıklama karşısında da düşmedi

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Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürdü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6.4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2.2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

DÖVİZ FİYATLARI BU HAFTA DA ARTIDA

Döviz kurlarında geçen hafta yeni tarihi zirveler görmüştü, bu haftaya da yükselişle başladı. Dolar sabah saatlerinde 4.27 TL'yi görürken açıklamanın ardından 4.26 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 5.08 liradan işlem görüyor
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