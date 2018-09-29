Merkez Bankası'nın satacak dövizi kalmadı: Döviz satışında frene bastı

Üçüncü çeyrekte 16 milyar dolar döviz satan Merkez Bankası’nın net döviz rezervi yılbaşından bu yana 9 milyar dolar eridi, 18 milyar dolara indi. Rezervler eriyince Merkez Bankası döviz satışında frene bastı





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satımlarını yarı yarıya azaltmaya karar verdi.





Merkez Bankası yılın son üç ayında 6,95 milyar dolarlık döviz satacak. Piyasalarda oynaklığın yükseldiği üçüncü çeyrekte 16 milyar dolarlık uzlaşmalı döviz satım ihalesi açılmıştı.





Dövizdeki gelişmelere göre likidite ayarlayan merkez bankası son çeyrekte yılın en düşük döviz satımını gerçekleştirmiş olacak. Merkez Bankası'nın yeni takvimiyle günlük ihale tutarı yarıdan fazla azalıyor. Üç ayın sonunda yıllık toplam ise 41,25 milyar dolara ulaşacak.