Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'nın satacak dövizi kalmadı: Döviz satışında frene bastı /29 Eylül 2018 12:23

Merkez Bankası'nın satacak dövizi kalmadı: Döviz satışında frene bastı

Üçüncü çeyrekte 16 milyar dolar döviz satan Merkez Bankası’nın net döviz rezervi yılbaşından bu yana 9 milyar dolar eridi, 18 milyar dolara indi. Rezervler eriyince Merkez Bankası döviz satışında frene bastı

SHABER3.COM

Üçüncü çeyrekte 16 milyar dolar döviz satan Merkez Bankası’nın net döviz rezervi yılbaşından bu yana 9 milyar dolar eridi, 18 milyar dolara indi. Rezervler eriyince Merkez Bankası döviz satışında frene bastı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satımlarını yarı yarıya azaltmaya karar verdi.

Merkez Bankası yılın son üç ayında 6,95 milyar dolarlık döviz satacak. Piyasalarda oynaklığın yükseldiği üçüncü çeyrekte 16 milyar dolarlık uzlaşmalı döviz satım ihalesi açılmıştı.

Dövizdeki gelişmelere göre likidite ayarlayan merkez bankası son çeyrekte yılın en düşük döviz satımını gerçekleştirmiş olacak. Merkez Bankası'nın yeni takvimiyle günlük ihale tutarı yarıdan fazla azalıyor. Üç ayın sonunda yıllık toplam ise 41,25 milyar dolara ulaşacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası'nın satacak dövizi kalmadı: Döviz satışında... Sonraki Haber >>

Bir imtihandan geçerken 'Yiğitlik' odur ki

Bir imtihandan geçerken 'Yiğitlik' odur ki

Endonezya'daki Tsunami anında yaşanan dehşet

Endonezya'daki Tsunami anında yaşanan dehşet

Erdoğan Almanca konuşmaya çalışırsa...

Erdoğan Almanca konuşmaya çalışırsa...

Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?

Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?

Samsung, 'Appel' köyünde bedava Galaxy S9 dağıttı

Samsung, 'Appel' köyünde bedava Galaxy S9 dağıttı

Akın İpek'in davası ertelendi

Akın İpek'in davası ertelendi

Kabe'nin yanındaki Zemzem Tower'a Yıldırm düştü

Kabe'nin yanındaki Zemzem Tower'a Yıldırm düştü

Uçak pisti ıskalayıp göle indi

Uçak pisti ıskalayıp göle indi

İşte ZDF'nin Türkiye belgesli

İşte ZDF'nin Türkiye belgesli

Trump'tan gazeteciye: Buyrun bay Kürt

Trump'tan gazeteciye: Buyrun bay Kürt
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:39:15