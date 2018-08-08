Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nın sadece 21 milyar dolar net döviz rezervi kaldı /08 Ağustos 2018 09:11

Merkez Bankası'nın sadece 21 milyar dolar net döviz rezervi kaldı

Merkez Bankası'nın net döviz rezervinin 21 milyar dolar olduğu vurgulandı.

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Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bugün yayımladığı köşe yazısında Merkez Bankası'nın net döviz rezerviyle ilgili bilgileri paylaştı. 

Yazının ilgili bölümü şöyle: 

"Merkez Bankası’nın ne kadar döviz rezervine sahip olduğu sır değil, önce bunu belirtelim. Haftalık olarak brüt rezervler zaten açıklanıyor. Biraz hesap yapan herkes de analitik bilançodan net rezervin düzeyine ulaşabiliyor. Analitik bilanço da herkese açık tabii ki...

27 Temmuz tarihli analitik bilançoya baktık. Merkez Bankası’nın net altın ve döviz rezervi 30.6 milyar dolar düzeyinde. Yani bu tutarda bankalara ait olan altın ile bankaların mevduat karşılığı olarak Merkez Bankası’nda tuttukları döviz bulunmuyor. Merkez Bankası’na ait net rezervden söz ediyoruz.

Toplam 30.6 milyar doların 9.6 milyar dolarını altın rezervi oluşturuyor. Yani şu durumda net döviz rezervi olarak geriye 21 milyar dolar kalıyor.

Merkez Bankası piyasaya bu 21 milyar dolarla mı müdahale edecek!

Kaldı ki Merkez Bankası’nın rezervi 21 değil de, 40 milyar, 50 milyar dolar olsa bu tutarlar müdahale gücü verir mi, o da tartışılır.

Çünkü artık kurdaki artışı durdurmak için ekonomi cephesinde atılabilecek çok fazla adım kalmıyor gibi."
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