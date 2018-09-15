Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kredi faizleri de uçuşa geçti

Faiz artışından sonra ticari kredilerin yıllık maliyeti yüzde 38'leri buldu. Bankaların tüketici kredilerinde de bir faiz ayarlaması yapacağı öğrenildi. Hafta başında tüketici kredi faizlerinde artış yaşanması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararları, kredi faizinin hemen ucuzlamasını sağlamıyor ancak, faiz artışı mevduat ve kredi faizlerinde hemen yükselişe yol açıyor.





Merkez Bankası, güçlü bir parasal sıkılaştırma kararı ile yüzde 24'e çıkardığı politika faizi ile yabancı yatırımcının TL varlıklara olan talebini artırmayı hedeflerken, diğer yandan bu faizi bankalara borç para verirken kullanılıyor. Dolayısıyla bu faiz oranı dolaylı olarak bankaların maliyetlerini artırıyor ve mevduat faizlerini ve kredi faizlerini de etkiliyor. Merkez Bankası verilerine göre, 7 Eylül ile biten hafta itibarıyla TL ticari kredi faizleri ağırlıklı ortalama yüzde 32.57'e çıktı. Oysa 27 Nisan'da yüzde 16.32 seviyesindeydi. İhtiyaç kredilerinde ise ağırlıklı ortalama faiz oranı yüzde 33.82'ye kadar çıktı. Ağustos sonunda bu oran yüzde 30.29'du. Yükselişe geçtiği 27 Nisan'da ise yüzde 19.96 seviyesindeydi, tam 13.86 puan arttı.