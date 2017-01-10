Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nın dikişi de tutmadı Dolar yine rekor kırdı /10 Ocak 2017 22:50

Merkez Bankası'nın dikişi de tutmadı Dolar yine rekor kırdı

Merkez Bankası'ndan üst üste rekor kıran dolara karşı hamlesi boşa çıktı

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Merkez Bankası'ndan üst üste rekor kıran dolara karşı hamlesi sonrası biraz da olsa gerileyen dolar yeni rekorunu kırarak 3,7929 seviyesine geldi. 

Merkez Bankası'dan yapılan açıklamada "Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları ilave likidite sağlanmış olacaktır" denilmişti. Haftanın ilk işlem gününde Türk lirası karşısında yukarı yönlü bir açılış yapan dolar/TL 3.74 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra gerilemişti. 

Dolar/TL salı günü akşam saatlerindeki işlemlerde rekor tazeledi. Dolar, Türk Lirası karşısında TSİ 22:24'te 3.7938'e tırmanarak tüm zamanların rekorunu tazeledi. Euro/Dolar kuru ise 4 seviyesini aştı. Dolar/TL 'de yukarı yönlü hareket yüzde 2'yi aştı. 
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