Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri azaldı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı.Buna göre, 26 Nisan’da Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 2 milyar 281 milyon dolar azalışla 73 milyar 284 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 19 Nisan ile biten haftada 75 milyar 565 milyon dolar seviyesindeydi.





Söz konusu dönemde altın rezervleri, 51 milyon dolar artışla 20 milyar 381 milyon dolardan 20 milyar 432 milyon dolara çıktı.





Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 230 milyon dolar azalarak 95 milyar 946 milyon dolardan 93 milyar 716 milyon dolara geriledi.



