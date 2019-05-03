Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri azaldı /03 Mayıs 2019 21:25

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 230 milyon dolar azalarak 93 milyar 716 milyon dolara geriledi.

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TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı.Buna göre, 26 Nisan’da Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 2 milyar 281 milyon dolar azalışla 73 milyar 284 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 19 Nisan ile biten haftada 75 milyar 565 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 51 milyon dolar artışla 20 milyar 381 milyon dolardan 20 milyar 432 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 230 milyon dolar azalarak 95 milyar 946 milyon dolardan 93 milyar 716 milyon dolara geriledi.

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