Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankasından revize geldi: Dolar artacak /11 Ocak 2019 18:18

Merkez Bankasından revize geldi: Dolar artacak

Merkez Bankası anketi katılımcılarının ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1.56'dan yüzde 1.16'ya geriledi. Yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 6.25 TL'den 6.30'a yükseldi.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak ayı beklenti anketi yayınlandı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 75 katılımcı arasında yapılan ankete göre, 2019 yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.56 iken, bu anket döneminde yüzde 1.16 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16.46 iken, bu anket döneminde yüzde 15.91'e geriledi.

2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 6.18 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre artarak 6.25 TL'den 6.30 TL'ye çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankasından revize geldi: Dolar artacak Sonraki Haber >>

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Yemin törenine damga vurdu

Yemin törenine damga vurdu

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Paraşütçü hortuma kapıldı

Paraşütçü hortuma kapıldı

İlginç bir cenaze töreni !

İlginç bir cenaze töreni !

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:41:37