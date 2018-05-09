Merkez Bankası'ndan doların ateşini düşürmek için hamle üstüne hamle!

Dünya gazetesinin aktardığına göre TCMB, günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarını 1.25 milyar dolardan 1.5 milyar dolara yükseltti.



Yapılan açıklamaya göre, buna göre, halihazırda en fazla 6.25 milyar dolar olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7.5 milyar dolara ulaşabilecek.



Dolar, kararın ardından saat 10.15'te 4.3487 TL'de yer aldı.



GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Merkez Bankası'nın bu hamlesi sonrası yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:



"TCMB’nin ROM’dan sonra döviz satım ihalelerindeki miktarı artırarak kısa vadeli döviz likiditesini artırmak ve bu amaçla oynaklığın önüne geçmek istiyor. Her ne kadar TCMB kararı sonrası TL'de değer kayıplarını sınırlandırsa da piyasa koşullarının değişmesi ve kurun anlamlı bir şekilde aşağı çekilmesi beklenmez. Daha çok artan oynaklığın önüne geçme amaçlı olduğu söylenebilir. TCMB, 7 Haziran öncesinde masada olan önlemlerden birisini daha kullanmış oldu. Kur, iç dinamiklere ilave olarak yurtdışı dolar ve ABD tahvil faizleri hareketi kaynaklı olarak güçlü. Piyasanın faiz artırım baskısının devam etmesini bekleyebiliriz. 7 Haziran öncesi TL’de değer kaybı eğilimi ve oynaklık devam ettiği sürece Merkez Bankası likidite enstrümanlarını, sözel müdahaleyi ve diğer enstrümanlarını da kullanma gereği duyabilir."