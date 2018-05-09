Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan doların ateşini düşürmek için hamle üstüne hamle! /09 Mayıs 2018 10:53

Merkez Bankası'ndan doların ateşini düşürmek için hamle üstüne hamle!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) artışı durdurulamayan döviz için bir adım daha attı. TCMB, TL döviz depo ihale tutarının 1.25 milyar liradan 1.5 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Dünya gazetesinin aktardığına göre TCMB, günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarını 1.25 milyar dolardan 1.5 milyar dolara yükseltti.

Yapılan açıklamaya göre, buna göre, halihazırda en fazla 6.25 milyar dolar olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7.5 milyar dolara ulaşabilecek.

Dolar, kararın ardından saat 10.15'te 4.3487 TL'de yer aldı.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Merkez Bankası'nın bu hamlesi sonrası yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

"TCMB’nin ROM’dan sonra döviz satım ihalelerindeki miktarı artırarak kısa vadeli döviz likiditesini artırmak ve bu amaçla oynaklığın önüne geçmek istiyor. Her ne kadar TCMB kararı sonrası TL'de değer kayıplarını sınırlandırsa da piyasa koşullarının değişmesi ve kurun anlamlı bir şekilde aşağı çekilmesi beklenmez. Daha çok artan oynaklığın önüne geçme amaçlı olduğu söylenebilir. TCMB, 7 Haziran öncesinde masada olan önlemlerden birisini daha kullanmış oldu. Kur, iç dinamiklere ilave olarak yurtdışı dolar ve ABD tahvil faizleri hareketi kaynaklı olarak güçlü. Piyasanın faiz artırım baskısının devam etmesini bekleyebiliriz. 7 Haziran öncesi TL’de değer kaybı eğilimi ve oynaklık devam ettiği sürece Merkez Bankası likidite enstrümanlarını, sözel müdahaleyi ve diğer enstrümanlarını da kullanma gereği duyabilir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası'ndan doların ateşini düşürmek için... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:04:09