Merkez Bankasından 'dolara müdahale edilecek' çıkışı

Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor. Kur, 4.5011 ile tarihi zirvesini yenilerken Merkez Bankası'ndan ilk açıklama geldi.





TL, bu yıl dolar karşısında yüzde 15'e yakın değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenlerden biri durumunda. Dövizdeki bu durdurulamayan yükselişlerin ardından gözler Merkez Bankası'na çevrilmişti.





Merkez Bankası, piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini kaydetti.





TCMB, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" ifadesini kullandı.





Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar kuru 4.50 TL seviyesinden sert bir gerilemeyle 4.41'lere kadar geriledi

