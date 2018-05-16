Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankasından 'dolara müdahale edilecek' çıkışı /16 Mayıs 2018 13:28

Merkez Bankasından 'dolara müdahale edilecek' çıkışı

Dolar/TL'nin bugün 4.50'yi geçmesinin ardından Merkez Bankası'ndan ilk açıklama geldi: Gelişmeler izleniyor, gerekli adımlar atılacaktır.

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Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor. Kur, 4.5011 ile tarihi zirvesini yenilerken Merkez Bankası'ndan ilk açıklama geldi.

TL, bu yıl dolar karşısında yüzde 15'e yakın değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenlerden biri durumunda. Dövizdeki bu durdurulamayan yükselişlerin ardından gözler Merkez Bankası'na çevrilmişti.

Merkez Bankası, piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini kaydetti.

TCMB, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar kuru 4.50 TL seviyesinden sert bir gerilemeyle 4.41'lere kadar geriledi
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