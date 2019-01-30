Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'nda sendikalı işçi kıyımı /30 Ocak 2019 10:07

Merkez Bankası'nda sendikalı işçi kıyımı

Merkez Bankası’nın Ankara merkez binasında çalışan 110 taşeron temizlik işçisi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkardı.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) Ankara Ulus’taki merkez binasında temizlik işlerini yürüten 170 işçiden 136’sı Hizmet-İş Sendikası’na üye oldu. Bu arada temizlik firması Burakcan ihaleyi kaybetti ve bunu geçen Aralık ayında işçilere bildirdi. İşçiler şirketin sözleşme fesih bildirimlerini imzalamayı reddetti. İşçilerin üye olduğu Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası ile ihaleyi alan İSS firması konuyla ilgili soruları yanıtlamadı.

'SENDİKAYA ÜYE OLMAK ANAYASAL HAKKIMIZ'

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, yeni ihaleyi alan ve 1 Şubat’ta işbaşı yapacak olan İSS firmasının yetkilileri ise işçileri mülakata çağırdı. Bunun üzerine işçiler, “15-20 yıldır bu kurumda çalışıyoruz. Neyin mülakatını yapıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi. Ancak firma mülakatta ısrar etti. 170 işçi mülakata girdi.

İşçiler, mülakatta kendilerine “adın, soyadın, ne iş yapıyorsun” sorularının ardından, “bizimle devam ederseniz sendikadan istifa eder misiniz” sorusunun da yöneltildiğine dikkat çekti. İşçiler, sendikaya üye olmanın anayasal hakları olduğuna dikkat çekerek istifa talebini reddetti.

Bunun ardından dün mülakat sonuçları açıklandı ve 110 işçiye kendileriyle çalışamayacakları, isterlerse firmanın başka birimlerinde çalışıp çalışmayacakları soruldu. İşçiler reddetti. Bu işçiler arasında sendikalı olmayanların da bulunduğu öğrenildi.

İşçiler, “Neye göre mülakat yapılıyor? 15-20 yıldır biz bu kurumda çalışıyoruz. Sendikalı olduğumuz için işten çıkarılıyoruz. Ancak sendika bizim anayasal hakkımız” dediler.
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