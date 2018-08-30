Samanyolu Haber /Ekonomi / FLAŞ... Merkez Bankası'nda piyasaları alt üst eden istifa kararı /30 Ağustos 2018 15:05

FLAŞ... Merkez Bankası'nda piyasaları alt üst eden istifa kararı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Erkan Kilimci görevinden istifa etti.

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Reuters konuyla ilgili iki ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde Kilimci'nin Merkez Bankası Yardımcılığı görevinden istifa etmeye hazırlandığını duyurdu. Haberin ardından Kilimci'nin istifa ettiği belirtildi.

Kaynaklar Kilimci'nin  Türkiye Kalkınma Bankası'nın yönetim kurulu üyesi olacağını da söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle Merkez Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Türkiye Merkez Bankası, bu yıl Türk Lirası'nın ABD doları karşısında yüzde 40 oranından fazla değer kaybetmesine rağmen faiz oranlarını yükseltmemesi yönünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baskısı altındaydı.

DÖVİZ YENİDEN SERT YÜKSELDİ

Söz konusu haberin yayıldığı saatlerde döviz piyasasında yukarı yönlü hareket hızlandı. Dün 6.44 seviyesinde bulunan dolar kuru 6.84 TL'ye kadar yükseldi. Euro ise 7.98 seviyelerinden işlem gördü

ERKAN KİLİMCİ KİMDİR?

1976 yılında doğan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı.

Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu'nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu.

Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine,  12 Mayıs 2016 tarihinde de  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.
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