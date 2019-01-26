Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ından yandaş müteahhitlere seçim öncesi kıyak! /26 Ocak 2019 14:21

Merkez Bankası'ından yandaş müteahhitlere seçim öncesi kıyak!

Merkez Bankası’nın (TCMB), olağanüstü genel kurulla 18 Ocak’ta Hazine’ye aktardığı 33 milyar TL’lik kârın, 8.5 milyar TL’si ilk haftada müteahhitlere gitti.

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17 Ocak’ta 2.9 milyar TL’ye kadar düşen Hazine’nin TL mevduatı, 18 Ocak’ta 39.6 milyar TL’ye kadar çıkmıştı.

TCMB verilerine göre, 24 Ocak’ta Hazine’nin TL mevduatı 16.7 milyar TL’ye düştü. Yani 4 işgünü içinde 23 milyar TL azaldı. Habertürk’e göre, müteahhitlere 11 milyar TL’yi aşkın borcu olan Karayolları Genel Müdürlüğü, borcun 8.5 milyar TL’lik kısmını bu hafta ödedi. Geri kalan kısım martta ödenecek. Böylece, çok büyük kısmı hükümete yakın olan müteahhitlere seçim öncesinde ciddi bir ödeme yapılmış oldu.


 
Normali nisandı
Ekonomik kriz ve faizlerin yükselmesiyle TCMB’nin net kârı da katlanmış, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu kârdan Hazine’ye 37 milyar TL geleceğini açıklamıştı. Normalde nisanda aktarılan kâr, olağanüstü genel kurul ve mevzuat değişikliği ile seçim öncesine alınmıştı. Geçen hafta bu rakamın yüzde 90’ı avans olarak Hazine’ye aktarılmıştı.
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