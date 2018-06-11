Samanyolu Haber /Gündem / Merkez enflasyon beklentisini yükseltti /11 Haziran 2018 17:06

Merkez enflasyon beklentisini yükseltti

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde de değişmeyerek 53.5 milyar doları olarak kaldı

SHABER3.COM

Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.07’den yüzde 12.28’e yükseldi.

Merkez Bankası’nın her ay 75’i finansal sektör, 13’ü reel sektör, sekizi ise profesyonellerden oluşan 96 katılımcıyla gerçekleştiği ankette şu bilgiler yer aldı:

- Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.07 iken, bu anket döneminde yüzde 12.28'e yükseldi. 

- GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.6 iken, bu anket döneminde yüzde 4.2’ye geriledi. 

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket dönemindeki 4.44 liradan, buanket döneminde 4.58 liraya yükseldi 

- 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde de değişmeyerek 53.5 milyar doları olarak kaldı. 
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