Merkez Bankası Saray'a rağmen faiz artırabilecek mi?

Anadolu Ajansı -AA Finans’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz Salı günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler politika faizinde 50 ila 150 baz puanlık artış öngörüyor. AA Finans’ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin biri hariç diğerleri bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış bekliyor.





Ekonomistlerinden biri 50 baz puan, 2’si 75 baz puan, 7’si 100 baz puan, 4’ü 125 baz puan ve 3’ü 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 100 baz puan oldu. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi yüzde 16,5’ten yüzde 17,75’e yükseltilmişti.





Merkez Bankasının faiz kararından önce piyasada faiz oranları kısa vadede yüzde 20,0’yi geçmiş durumda. Halıhazırda tahvil piyasasında 2 yıllık devlet tahvilinin faizi yüzde 20,50 civarlarında seyrediyor. Geçen ay Merkez Bankasının toplantısı öncesinde de kısa vadeli tahvil faizleri yüzde 19,0 seviyesinin üzerinde seyrediyordu.







JP Morgan , “24 Temmuz ilk gerçek test olacak





JP Morgan, Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’daki PPK toplantısından faiz artırım kararının çıkmasını bekliyor. Bankaya göre, yatırımcılar ‘siyasi baskı’nın faiz kararı üzerinde etkili olup olmayacağına bakacak. TCMB’den 24 Temmuz’da yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısından faiz artırımı kararı çıkmasını bekleyen bankalar arasına JP Morgan da katıldı.





Morgan Stanley’in ardından JP Morgan da 24 Temmuz’daki PPK için faiz artırım beklentisini 125 baz puan olarak ortaya koydu. JP Morgan yayınladığı raporda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabinesi kredibiliteyi yeniden inşa etmek ve ekonominin kökleri derindeki problemlerini düzeltmek için yoğun şekilde çalışmalı. Erdoğan, damadı ve eski Enerji Bakanı Berat Albayrak’ı yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı.





Geçtiğimiz 5-10 yılda makroekonomik politikaları uygulayanların kabine dışında bıraktı. Yatırımcı iştahındaki erozyon ve Türk ekonomisindeki kırılganlıklar dikkate alındığında, yeni ekonomi ekibinin çok fazla zamanı yok. Yatırımcıların, görüşlerini değiştirmeden önce Türkiye’nin akut ve kronik problemleri ile başa çıkacak geniş kapsamlı program görmeye ihtiyaçları var” denildi.







Raporda, “Bu çerçevede gerçek test 24 Temmuz PPK kararı olacak. Yatırımcılar özellikle, siyasi baskının TCMB’yi çok ihtiyaç duyulan parasal sıkılaştırmayı yapmakta alıkoyup koymayacağını görmek istiyorlar” ifadelerine yer verildi.