Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası rezervi eriyor! Rezerv bir haftada 5.5 milyar dolar azaldı /06 Temmuz 2018 11:22

Merkez Bankası rezervi eriyor! Rezerv bir haftada 5.5 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) altın dahil toplam döviz rezervi geçen hafta 5 milyar 58 milyon dolar azalarak 98 milyar 402 milyon dolara geriledi.

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Bir önceki hafta rezerv tutarı 103,4 milyar dolar seviyesindeydi.  

Son düşüşle birlikte brüt rezerv toplamı 100 milyar doların altına indi. Rezervler 133,5 milyar dolar ile tarihin en yüksek tutarına ulaştığı 2013’ten bu yana 35 milyar dolar azaldı. 

TCMB’NİN KASASINDAKİ DOLAR AZALIYOR

Döviz rezervleri 29 Aralık 2017’de 84 milyar 111 milyon dolara gerilemişti. 2018 yılının ilk 6 ayında Türk Lirası’nın dolar karşısında yüzde 25 değer kaybetmesi TCMB’nin elindeki döviz tutarının azalmasına yol açtı. 

BRÜT DÖVİZ REZERVİ NEDİR?

Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin tamamı kendisine ait değildir. Bunların bir bölümü bankaların Merkez Bankası’nda tutmak zorunda olduğu zorunlu karşılıklardan oluşur.

Ayrıca işçi dövizleri ve dış ticaret firmalarına ait dövizler de TCMB hesaplarında yer alıyor. Bunlar bir çeşit emanet dövizlerdir. 

Döviz rezervlerinin bir bölümünün emanet olması sebebiyle Merkez Bankası’nın döviz rezervleri toplamı bize brüt döviz rezervlerini gösteriyor.

Merkez Bankası’nda emaneten duran miktar düşüldüğünde net döviz rezervleri elde ediliyor. 

IPA HABER 29 Haziran haftasında net döviz rezervlerini 27,5 milyar dolar olarak hesaplamıştı

IPA HABER
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