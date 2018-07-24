Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası faiz kararını açıkladı /24 Temmuz 2018 14:10

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz ayı toplantısı sonuçlandı.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'nın (TCMB) Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonuçlandı. Buna göre, Merkez Bankası faize dokunmayarak 17.75 seviyesinde sabit bıraktı.  Merkez Bankası 'nın enflasyon göstergelerindeki kuvvetli bozulmayı dikkate alarak sıkılaştırma adımlarına devam etmesi, politika faizinde 100-125 baz puan artışa gitmesi bekleniyordu.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRMADI... ŞİMDİ NE OLACAK?

1- Son bir yılda TL, Dolar karşısında yüzde 20 eridi. Piyasalar yeni ekonomi ekibini ve TCMB’nin bağımsızlığını test ediyor. Son enflasyon verisine rağmen faiz artışı olmazsa yatırımcıların güveni daha da zedelenecek. Böyle bir durumda sıcak para kaçışıyla kurdaki artış hızlanabilir.

2- Kurdaki artış yüksek döviz borcu olan şirketlere olumsuz yansırken bu durum yatırımların yavaşlamasına ve işten çıkarmalara neden olabilir.

 3-Haziranda enflasyon yüzde 15’in üzerine çıkarak 14 yılın zirvesine ulaştı. TCMB en son yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12.28’den 13.88’e yükseltti. faiz artırımı gelmezse kur yeni rekorlar kırabilir. Bu da yüksek enflasyon olarak geri döner. kur yüzde 10 artarsa enflasyon 1.5 puan artıyor.

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