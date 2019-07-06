Merkez Bankası operasyonuna CHP ve İyi Parti'den tepki

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevden alma kararının hemen ardından Twitter’dan bir mesaj paylaştı.

Kararı sert ifadelerle eleştiren Öztrak şunları kaydetti: "Bunu da gördük. Bağımsız TCMB'nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA."

DURMUŞ YILMAZ: İSTİFA ETMEDİKÇE BAŞKAN GÖREVDEN ALINAMAZ





Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Partili Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Murat Çetinkaya'nın görevden alınması ile ilgili açıklamalarda bulundu.





Yılmaz şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlık görevi, özel bir kanuna dayanmadıkça banka dışında teşrii, resmi veya özel herhangi bir görev ile birleşemez. Bundan başka başkan, ticaretle uğraşamayacağı gibi, bankalar ve şirketlerde de hissedar olamaz. Kendisi istifa etmediği sürece, Başkanın görevden alınması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.





