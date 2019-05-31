Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası, NTV'den kimi transfer etti? /31 Mayıs 2019 15:30

Merkez Bankası, NTV'den kimi transfer etti?

2000 yılından beri NTV'de ekonomi müdürlüğü ve sunuculuk yapan Gökay Otyam, Merkez Bankası'na (TCMB) transfer oldu. Otyam, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın iletişim danışmanı olarak görev yapacak.

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19 yıldır Ferit Şahenk'in haber kanalı NTV'de çalışan Gökay Otyam sürpriz bir kararla ekrana veda etti. Otyam'ın yeni adresi Merkez Bankası (TCMB) oldu. 

Gökay Otyam, başkanlığını Murat Çetinkaya'nın yaptığı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda iletişim danışmanı olarak görev yapacak.

OTYAM: ZAMANI GELİNCE AÇIKLANIR

Otyam canlı yayında NTV'den ayrıldığını şu sözlerle duyurdu: "19 yıldır buradayım kelimelerle kolay anlatılabilecek bir şey değil. Yuvam dediğim bir yerden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Başka bir yerde başlayacağım. Televizyon değil. Yine iletişim. Zamanı gelince açıklanır." 

Otyam, "Çok kaliteli bir yerde çalıştım. Herkesin hayali böyle bir yerdir. Yine çok sevileceğimi düşündüğüm bir yere geçeceğim." sözleri ile seyirciye veda etti.

GÖKAY OTYAM KİMDİR?

1972 İstanbul doğumlu olan Gökay Otyam, Mimar Sinan Üniversitesi'nin istatistik bölümünü mezunu. Lise döneminde Genco Erkal ile birlikte tiyatro oyunculuğu yapan Otyam 1994-1996 yılları arasında özel bir Radyoda Program Yapımcısı olarak görev aldı.

1996 yılında radyodan ayrılıp bir aracı Kurumun AR-GE bölümü ile finans/ekonomi hayatına profesyonel olarak giriş yapan Gökay Otyam sonrasında Kanal E’ye transfer olup program yapımcısı ve sunucu olarak görev yaptı.

2000 yılında NTV'ye geçen Gökay Otyam, 19 yıl kaldığı kanalda ekonomi müdürü olarak çalıştı. Otyam aynı zamanda "Geri Sayım" programında Berfu Güven ile birlikte ekrana çıktı.

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