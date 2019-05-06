Merkez Bankası neyi itiraf etti?

Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Sebze fiyatlarındaki yüksek artış TCMB raporuna girdi.





Raporda, "Taze meyve-sebze grubunda yıllık enflasyonun yüzde 73,66’ya ulaşması dikkati çekti. Bu dönemde, patates (yüzde 23,17) ve beyaz et fiyatları (yüzde 10,84) yüksek oranda artarken, kırmızı et fiyatlarında mart ayında görülen artış eğilimi önemli ölçüde hızlandı." denildi.





GIDA FİYATLARI SON 15 YILIN ZİRVESİNDE





Nisan enflasyonu aylık bazda yüzde 1,69 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den yüzde 19,50’ye gerilerken, çekirdek enflasyon yüzde 16,30’a inmişti.

Gıda fiyatları yüzde 31,86 ile 2004 yılından bu yana en hızlı yıllık artışını kaydetmişti.



Merkez Bankası, üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatları üzerindeki etkisinin güçlendiğine işaret etti.





Soğan Merkez Bankası raporunda. TCMB, "Taze meyve-sebze grubunda yıllık enflasyonun yüzde 73,66’ya ulaşması dikkati çekti." dedi.





MALİYET BASKILARI DÜŞÜŞE İMKÂN VERMİYOR





TCMB raporunda yine gıda fiyatlarının yüksekliğine vurgu yaptı. Maliyet baskılarının enflasyonun düşmesini engellediğinin altı çizilirken, "Ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki yükselişte şehirlerarası karayolu yolcu taşıma hizmetleri belirleyici olmuştur." denildi.





FİYATLAMA DAVRANIŞI BOZULDU





Merkez Bankası, “Diğer hizmetler grubunda, emek yoğun kalemlerde (bakım onarım, ev içi hizmetler, berber-kuaför vb.) fiyat artışlarının yüksek seyrettiği gözlenmiştir. Bunun yanında, geçmiş enflasyona endeksleme davranışına da bağlı olarak eğitim hizmetlerindeki yüksek fiyat artışları devam etmiştir. Kira grubunda ise aylık artışlar düşük seyrini korumuştur.” tespitinde bulundu.





Raporda şu değerlendirmeler yer aldı:





*Bu dönemde enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz etkileriyle geriledi. Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürdü.





*Temel mal grubu enflasyonu TL’deki değer kaybına karşın iç talepteki zayıf seyrin de etkisiyle yavaşladı.







*Enerji fiyatları nisanda yüzde 1 arttı, bu gelişmede döviz kuru ve petrol fiyatları kaynaklı olarak aylık bazda yüzde 2,35 artış gösteren akaryakıt fiyatları etkili oldu.





*Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu nisan ayında 2,09 puan artarak yüzde 31,86 oldu.





*Gıda fiyatlarının yükselmesinde yıllık enflasyonu yüzde 45,69’a ulaşan işlenmemiş gıda grubu belirleyici oldu.





*Nisan’da tütün ürünleri fiyatları yüzde 7,45 arttı, böylelikle tütün ürünlerindeki nispi ÖTV oranının ocak ayında yüzde 63’ten yüzde 67’ye yükseltilmesinin ilk yansımaları görüldü.





*Fiyat ayarlamalarının sürmesiyle tütün grubu enflasyonundaki yükselişin mayıs ayında devam etmesi beklenmekte.







*Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlendi.







