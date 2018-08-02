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Merkez Bankası net rezervleri 27.9 milyar dolara indi
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Merkez Bankası net rezervleri 27.9 milyar dolara indi
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02 Ağustos 2018 13:27
Merkez Bankası net rezervleri 27.9 milyar dolara indi
Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin net uluslararası rezervleri, 27 Temmuz ile biten haftada 27.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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Net uluslararası rezervler, 20 Temmuz ile biten haftada, 28.4 milyar dolar seviyesindeydi.
Net dış varlıklar ise 27 Temmuz haftasında 144.4 milyar liradan 143.5 milyar liraya indi.
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