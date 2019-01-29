Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası’ndan 5 yıldızlı toplantı /29 Ocak 2019 08:23

Merkez Bankası’ndan 5 yıldızlı toplantı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir süredir ‘tutturamadığı’ enflasyon hedeflerini açıklamak için 5 yıldızlı bir otelde toplantı düzenleyecek.

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Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Merkez Bankası tutturamadığı enflasyon hedeflerini açıklamak için 5 yıldızlı lüks otele para harcayacak. 

Geçen yıl temmuz ayında aynı otele 125 bin lira veren Merkez Bankası (MB), son 2 yılda otellere 1 milyon 44 bin lira ödeme yaptı. 

Banka 2016'nın Ocak ayına kadar Ankara'daki tüm toplantılarını Ulus'taki kendi binasında düzenlemişti. İstanbul'daki toplantılar için ise kendi yeri olmadığı için oteller kullanılmıştı. 2016'nın Nisan ayında Murat Çetinkaya'nın Merkez Bankası Başkanı olmasının ardından bu gelenek değişmişti. Banka, bütün toplantılarını otellerde gerçekleştiriyor.
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