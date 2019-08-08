Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası’nda görevden alma depremi /08 Ağustos 2019 21:40

Merkez Bankası’nda görevden alma depremi

Merkez Bankası’nda eski Başkan Murat Çetinkaya döneminde göreve getirilen genel müdürlerin tümü Banka Meclisi tarafından görevden alındı.

SHABER3.COM

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın 3 yıl önce göreve getirdiği genel müdürlerin tümü görevden alındı. Bunun dışında birçok genel müdür yardımcısı ve müdür de görevden alınıp uzman kadrosuna atandı.

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, görevden alınan genel müdürler şu isimlerden oluşuyor:

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Dr. Pınar Özlü, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Yavuz Yeter, Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Gül Sayın, Kurumsal Dönüşüm Koordinatörü Zafer Orhan, Kurumsal Risk Yönetimi Genel Müdürü Mustafa Begün, Operasyon Genel Müdürü Dr. Ali Çufadar, Piyasalar Genel Müdürü Orhan Kandar, Strateji ve Kurumsal Yönetim Genel Müdürü Mehmet Sercan Arslan ve Çetinkaya'dan önce göreve getirilen Baş Ekonomist Doç. Dr. Ali Hakan Kara.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "düşük faiz ısrarı" nedeniyle uzun süredir hedefinde olan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz’da görevden alınmıştı. Erdoğan, Çetinkaya’yı görevden almasını, "talimatlarını dinlememesi" ve "piyasa ile iletişim kuramaması" ile gerekçelendirmişti. Üç yıldır başkanlık görevini yürüten Çetinkaya’nın yerine başkan yardımcısı Murat Uysal atanmıştı.

Çekirdekten yetişenler gitti

Söz konusu görevden almaları, "hava bombardımanı" olarak nitelendiren ekonomist Uğur Gürses, DW Türkçe’ye, "Bu atamalar bir önceki dönemin atamaları olarak değerlendirilemez, bu atamalar köklü Merkez Bankacılığını kazımak anlamına geliyor. Ali Çufadar ve Orhan Kandar, bankaya 1988’de girmiş, çekirdekten yetişme Merkez Bankacıdır" diye konuştu.

Gürses, görevden almalarla ilgili olarak ayrıca, "MB'nin kurumsal bağımsızlığı zaten kalmamıştı, ikincisi bankanın Ankara’dan İstanbul’a taşınma projesi var. Krizdeyken at değiştirmek misali bunu dere geçerken at değiştirmek gibi görüyorum. Hiç akıl karı değil. Burada merkez bankacılığı kazınıyor" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası’nda görevden alma depremi Sonraki Haber >>

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:54:19