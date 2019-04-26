Merkez Bankası kararı yabancı yatırımcıları şaşırttı ve sinirlendirdi

Financial Times'in iç sayfalarındaki Adam Samson imzalı haberin başlığı, "Türkiye, daha yüksek faiz sözü konusunda sessiz kalarak yatırımcıları sinirlendiriyor".







Haberde, açıklanan son verilerin Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin geçen hafta 28 milyar 700 milyon dolardan 26 milyar 900 milyon dolara inerek, 1 milyar 800 milyon dolar azaldığını gösterdiği belirtiliyor.





Türk Lirası'nın dün Amerikan Doları karşısında yüzde 1,5 değer kaybettiği, Ekim ayından bu yana en düşük düzeye gerilediği, bu ayki değer kaybının yüzde 7'yi bulduğu da aktarılıyor.





Financial Times'taki haberden bazı satırlar şöyle: