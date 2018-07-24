Merkez Bankası kararı uzmanları şaşırttı?

Merkez Bankası politika faizini 17.75’te sabit tutarak piyasaları ters köşe yaptı. Açıklamanın ardından dolar sert yükseldi ve 4.93’lü seviyelere kadar çıktı. Merkez Bankası’nın aldığı kararı uzmanlar değerlendirdi.





“BU KAVGA ETMEK DEĞİL DE NEDİR ACABA?”

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasının ardından sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen hafta yaptığı piyasalarla kavga etmeyeceğiz söylemini hatırlattı. “Sayın Berat Albayrak “piyasalarla kavga etmeyeceğiz” dedi. İki gün sonra Aybayrak'la uyum içinde çalışıyor olması gereken Merkez Bankası “piyasaların tam saha pres yapmasına rağmen” faizleri artırmadı.” diyen Cansen, “Bu kavda etmek değilse nedir acaba?” ifadelerini kullandı. Ege Cansen şu şekilde konuştu:





Hemen söyleyeyim ben “piyasaların beklentisine ters düşmeyi göze alıp” faizleri artırmayan Merkez'i kategorik olarak yanlış bulmuyorum. Yeter ki bu karar bir bütün içinde alınmış olsun. Bu riskli kararı alan kişiler, herhalde bunun sonucunda “kısa vadede” ne gibi olumsuz gelişmeler olacağının farkındaydılar. O zaman şöyle düşünebiliriz. Demek ki; onlar faizi artırmanın, “orta ve uzun vadede” ekonomiye daha büyük zarar vereceğini düşündüler. Zaten “hatasız kakar olmaz”. Her karar bir tercih, her tercih bir “fayda-külfet” ödünleşmesidir.





Akla gelen bir başka açıklama ise Başkan Erdoğan'ın, faiz artırma konusunda olumsuz ve kesin bir tavır koymuş olmasıdır. Dolayısıyla “niçin faizi artırmadınız?” sorusunun cevabını Para Piyasaları Kurulu değil Cumhurbaşkanı bilmektedir denebilir.





ÖNCE ‘DAMAT’ SONRA ‘BAKAN’ OLDUĞUNU GÖSTERDİ





Merkez Bankası'nın faiz arttırımı yapması gerektiğini söyleyen Sözcü Gazetesi yazarlarından Murat Muratoğlu, ”Merkez Bankası, faiz artırımı yapması gerekiyorken hiç kımıldamadı. Nitekim kurum Berat Albayrak'a bağlanmıştı. Berat Albayrak önce “damat” sonra “bakan” olduğunu gösterdi.” dedi. Bu saatten sonra kimsenin Berat Albayrak'ı ciddiye almayacağını söyleyen Muratoğlu, “Olmayan kredibilitesini tamamen yok etti. Durum artık çok farklı yerlere gider. Dolar kurunu kim bilir nereye iter. Zor günler bizi bekler!” açıklamasında bulundu..





‘BEKLENTİLERİN ÇOK DIŞINDA'

PPK kararına piyasanın tepkisinin sert olduğunu belirten GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Piyasa faiz artışını bu kadar fiyatlamışken, beklentilerin çok dışında bir karar geldi. Albayrak'ın ‘piyasanın önünde gideceğiz, piyasa ile kavga etmeyeceğiz' açıklamasıyla 100-125 baz puanlık faiz artışı beklentisi oluşmuştu. Artış gelmeyince, piyasa tepkisi çok sert oldu” dedi. Erkan şöyle devam etti:





“Dolar/TL ilk etapta 4.75'lerden 4.94'e çıktı. Dolar/TL'de yeniden rekor seviyeleri görebiliriz. Piyasa psikolojik olarak bu seviyelere alışacak. TCMB'nin kredibilitesine çok zarar veren bir hareket. TCMB bağımsızlık algısını artırıp yatırımcı güvenini tesis edebilirdi. Bu kararla birlikte para politikalarına güven de büyük ölçüde zarar görecektir.”





Kararın ardından BIST-100 endeksine de sert satış geldiğini belirten Erkan, “Faiz artışıyla birlikte TL varlıklarda bir değerlenme söz konusu olabilir şeklinde de bir beklenti vardı… Ancak önümüzdeki dönemde borsada da aşağı fiyatlamalar bekleyebiliriz” dedi.