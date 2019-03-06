Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası kararı sonrası dolarda yükseliş /06 Mart 2019 16:01

Merkez Bankası kararı sonrası dolarda yükseliş

Serbest piyasada dolar 5,3920 liradan, Avro 6,0950 liradan güne başladı. Merkez Bankası'nın değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 24 seviyesinde sabit bırakmasının ardından dolar 5.4 seviyesini aştı.

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Karar öncesi 5.3770 civarında olan kur, açıklama sonrası ilk tepkide 5.36'lara doğru çekilse de sonrasında yukarı hareketlendi ve 5.4'ü aştı. Avro /TL ise 6.1'den işlem gördü. Dün 97 seviyesini gören dolar endeksi ise 96.904'de yer aldı.
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