Merkez Bankası kararı sonrası dolarda yükseliş

Karar öncesi 5.3770 civarında olan kur, açıklama sonrası ilk tepkide 5.36'lara doğru çekilse de sonrasında yukarı hareketlendi ve 5.4'ü aştı. Avro /TL ise 6.1'den işlem gördü. Dün 97 seviyesini gören dolar endeksi ise 96.904'de yer aldı.