Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan duymasın diye! /10 Mayıs 2019 11:14

Erdoğan duymasın diye!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti doları düşürebilmek için "arka kapı" diye bilinen netameli formüllere sarıldı. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sabrımın da bir sınırı var." sözleri ile faiz indirimi için tehdit ettiği Merkez Bankası, TL faizini gizlice nasıl artırdı? Kamu bankaları da Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu gece saatlerinde Asya-Pasifik'te zararına döviz mi sattı?

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SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası (TCMB) doları düşürmek için hamle üstüne hamle yapıyor. Ancak hamleler piyasadaki tedirginliği artırmaktan başka bir netice vermiyor. 

Dün döviz tevdiat hesapları için bankaların ayıracağı munzam karşılık oranını 100 puan (yüzde 1) artıran TCMB haftalık repo ihalelerini de iptal etmişti. 

TL FAİZİ YÜZDE 25,50 OLDU

Böylece Türk Lirası kapılarını döviz almak isteyenlere kapatan TCMB bugün de zımni (örtülü) faiz artışı anlamına gelen bir karara imza attı. Depo karşılığı verilen TL faizi yüzde 25,50’ye çıkardı.

REPO İHALELERİNİ ARA VERMEK "ZIMNİ FAİZ ARTIŞI" OLARAK YORUMLANDI

Merkez Bankası dün bir duyuru yayınlayarak “Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.” açıklamasında bulunmuştu. 

Piyasa politika faizini belirlemekte olan haftalık repo ihalelerinin durdurulmasını “zımni faiz artışı" olarak yorumlamıştı.

Yine dün TCMB TL zorunlu karşılık yüzde 40’tan yüzde 30’a indirmişti. 

Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar ABD Doları girmişti. Buna mukabil piyasadan 7,2 milyar TL çekilmişti. 

MERKEZ BANKASI'NIN MÜDAHALESİNİ PİYASA KALE ALMADI

TCMB’nin dün aldığı kararların kur üzerindeki etkisi sınırlı olmuş ve dolar 6,24‘ten 6,23 TL'ye inmişti. 

Türkiye'ye göre gece saatlerinde kamu bankaları ile Hazine'nin Asya piyasalarında dolar satmasının etkisiyle sabaha karşı dolar 6,05 TL’ye kadar düştü.  Dolar sabah saatlerinden yeniden 6,14'e yükseldi. 

Türkiye saati ile 11:05'te dolar 6,13 TL, euro ise 6,88 TL. Bir haftadır ekside olan Borsa İstanbul (BİST) ise haftanın son işlem gününe yüzde 0,8 artışla başladı. 
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