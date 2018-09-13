Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası faiz kararını açıkladı /13 Eylül 2018 14:20

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

SHABER3.COM

PPK faizi 6,25 puan arttırdı. Böylece faiz, yüzde 17.75'ten yüzde 24'e çıkmış oldu. Karar öncesi 6.41’i gören dolar Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 6.03 TL’ye kadar geriledi. Dolar, kısa süre sonra yeniden 6.18 seviyesine yükseldi. Faiz kararı sonrasında Borsa İstanbul ise 91.859 puandan 93.570 puana yükseldi.
Para Politikası Kurulu'ndan alınan kararlar şöyle:

*Merkez Bankası fiyat İstikrarı temel amacı doğrultusunda elindekı bütün araçları kullanmaya devam edecek

*Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek

*Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenecek

*İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek

*Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir.

*Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir

*İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir
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