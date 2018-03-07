Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı /07 Mart 2018 14:20

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizleri değiştirmedi.

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Merkez Bankası, yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi ve geç likidite penceresi faizini yüzde 12.75'te bıraktı.

TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9.25'te, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7.25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 12.75'te sabit tuttu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtilerek, "Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir" ifadesi kullanıldı.
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