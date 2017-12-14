Merkez Bankası faiz artırdı

Banka, politika faizi ve faiz koridorunda ise değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası geç likidite penceresi faizini 50 baz puan yükselterek yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e çıkardı.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.00'de, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9.25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7.25'te sabit tuttu





'PARASAL DURUŞUN SIKILAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ'





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yaptığı açıklamada "Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın dönemde yaşanan maliyet gelişmeleri beklentiler ve fiyatlama

davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, parasal duruşun sıkılaştırılmasına karar vermiştir" değerlendirmesinde bulundu.





DOLAR, TL KARŞISINDA 3.89'A YÜKSELDİ





Dolar/TL karar sonrası sert yükselişle 3.83'ten 3.89'a yükseldi.





Euro/TL de 4.53'ten 4.59'a yükseldi.