Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası faiz artırdı /14 Aralık 2017 14:26

Merkez Bankası faiz artırdı

Merkez Bankası piyasaya borç verdiği geç likidite penceresi faizini yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e çıkardı.

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Banka, politika faizi ve faiz koridorunda ise değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası geç likidite penceresi faizini 50 baz puan yükselterek yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e çıkardı.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.00'de, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9.25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7.25'te sabit tuttu

'PARASAL DURUŞUN SIKILAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yaptığı açıklamada "Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın dönemde yaşanan maliyet gelişmeleri beklentiler ve fiyatlama
davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, parasal duruşun sıkılaştırılmasına karar vermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

DOLAR, TL KARŞISINDA 3.89'A YÜKSELDİ

Dolar/TL karar sonrası sert yükselişle 3.83'ten 3.89'a yükseldi.

Euro/TL de 4.53'ten 4.59'a yükseldi.
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