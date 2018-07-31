Merkez bankası enflasyon tahminini %8.4'ten %13,4'e yükseltti

Dolarda yükselişin finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açtığına dikkat çeken Çetinkaya, "İkinci çeyrekte kredilerin büyüme hızı gerilemeye devam etti." dedi. Çetinkaya, "Yurt içi gelişmelerin de etkisiyle TL'de ima edilen oynaklık yükseldi." değerlendirmesini paylaştı.







Ayrıca Çetinkaya, "Enflasyon beklentileri bozulma gösterdi." dedi.





ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ





2018 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e yükseltildi. 2019 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 6,5'ten yüzde 9,3'e yükseltilirken 2020 yıl sonu TÜFE tahmini de yüzde 6,7 olarak verildi.





TCMB, 2018 yıl sonu gıda enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 13'e ve ham petrol fiyat tahminini 68 dolardan 73 dolara yükseltti. 2019 için gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 7'den yüzde 10'a ve aynı yıl için petrol fiyat tahmini 65 dolardan 73 dolara revize edildi.



