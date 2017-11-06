Merkez Bankası dövize müdahale etti... Ama iki kuruş düştü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiğini belirterek, yeni bir düzenlemeye gitti. Rezerv Opsiyon Mekanizması'nda (ROM) yapılan yeni düzenleme ile 5,3 milyar lira piyasadan çekilecek, yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek





TCMB tarafından, son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiği belirtilerek, şu açıklama yapıldı:





"Bu durum dikkate alınarak, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırı yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5'er puan aşağı çekilmiştir.





Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar lira likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir."





Dolarda hafif düşüş





Merkez Bankası'nın döviz likiditesini artıracak bu kararın ardından dolarda hafif bir düşüş izlendi. 3.88 TL sınırına yakın seyreden dolar, karardan sonra 3.86'lı seviyelere geriledi.





Dolar saat 10.20 itibariyle 3.8672 liradan el değiştirdi.





Reeskont kredilerinde TL imkanı





Öte yandan Merkez Bankası, reeskont kredileri ile ilgili de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "1 Şubat 2018'e (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, dolar için 3,7000, avro için 4,3000, İngiliz Sterlini için 4,8000 kuru kullanılarak TL olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir." denildi.





Rezerv opsiyonu mekanizması (ROM) nedir?





ROM, bankaların TCMB’de tutmak zorunda oldukları Türk lirası zorunlu karşılıkların belirli bir yüzdesini döviz (dolar ve/veya euro) ve standart altın cinsinden tesis edebilmelerine imkân tanıyan bir uygulamadır. ROM ile bankalara Türk lirası likidite gereksinimlerini karşılamak için döviz varlıklarını belli oranlarda kullanabilme imkânı sunulmaktadır. Böylelikle bankalar, Türk lirası zorunlu karşılıkları tesis etmede esneklik kazanmakta ve gönüllü olarak Merkez Bankasında döviz rezervi biriktirmektedir.





Otomatik dengeleyici olarak çalışması beklenen ROM, sermaye akımlarının yurt içi piyasalarda oluşturduğu döviz kuru oynaklığını düşürmekte ve bu nedenle faiz koridoruna olan ihtiyacı kısmen azaltmaktadır.