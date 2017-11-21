Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası dolara karşı yeni bir karar aldı /21 Kasım 2017 10:33

Merkez Bankası dolara karşı yeni bir karar aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doların 4 liraya yaklaşması karşısında yeni bir karar aldı

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin yarından geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürüldüğü bildirildi. Dolar fiyatları 3.9781 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırarken Merkez Bankası'nın hamlesiyle 3.95 seviyesinin altına geriledi. Kur hamle öncesi 3.97 seviyesinin üzerindeydi.

TCMB: Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürüldü, gündüz işlemlerde ise iki katına çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) 22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürüldü.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlendi.
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