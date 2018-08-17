Merkez Bankası dolar beklentisini yükseltti

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada yıl sonu yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 13.88’den, yüzde 16.45’e çıktı.





12 ay sonrasıTÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,07 iken, bu anket döneminde yüzde 12,96 oldu.