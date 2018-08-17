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Merkez Bankası dolar beklentisini yükseltti
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Merkez Bankası dolar beklentisini yükseltti
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17 Ağustos 2018 15:40
Merkez Bankası dolar beklentisini yükseltti
Merkez Bankası beklenti anketinde dolar/TL beklentisi yıl sonu için 4.83'ten, 5.97'ye çıktı. 12 ay sonrası için beklenti 5.06'dan, 6.29'a yükseldi.
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Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada yıl sonu yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 13.88’den, yüzde 16.45’e çıktı.
12 ay sonrasıTÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,07 iken, bu anket döneminde yüzde 12,96 oldu.
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