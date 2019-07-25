Merkez Bankası bugün kritik bir karar verecek

Politika faizini yüzde 24’te tutan bankanın 250 baz puanlık piyasa beklentisinin üzerinde, önden yüklemeli bir faiz indirimine gidebileceği endişesiyle dün TL’de değer kaybı gözlendi. ABD Başkanı Trump’ın geçen hafta Türkiye’ye yaptırım öngörmediği şeklinde algılanan ilk açıklaması ile 5.61’e kadar gerileyen dolar/TL, dün 5.7390’a kadar yükseldi.





Enflasyonun baz etkisiyle de olsa yüzde 15 seviyelerine gerilemesi ve Avrupa, ABD ve Japonya başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarında gevşemeye gideceklerinin sinyalini vermesi TCMB’nin elini rahatlatıyor.





CHP'li Erdoğdu: Uysal’ın yapabileceği çok da fazla bir şey olmayacağı açık...





Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başkanının tartışmalı bir şekilde görevden alındığı Merkez Bankası’nda yeni dönemde uygulanacak politikaların ne olacağına ilişkin olarak, “Yeni Başkan Murat Uysal’ın yapabileceği çok da fazla bir şey olmayacağı açık; önce piyasalara çok sezdirmeden verilen emirleri yerine getirmeye başlayacak, daha sonra piyasanın gerektirdiği koşullara rağmen farklı yönde kararlar alması halinde bunu –Saray’ın sözcülüğüne soyunarak- idare etmeye çalışacak” görüşünü dile getirdi.





Merkez Bankası’nın bağımsızlığının resmen saray darbesiyle sonlandırıldığını vurgulayan Aykut Erdoğdu, “Bu noktadan itibaren 22 Aralık 1999 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren IMF Stand-By Anlaşmasıyla başlayan dönemin sonuna gelindiği ortadadır” dedi.