Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı /16 Mayıs 2019 15:13

Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16.23'ten yüzde 16.68'e, yıl sonu Dolar/TL beklentisi ise 6.2030'dan 6.431'e yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2019 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi'ni yayımladı.
Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16.23'ten yüzde 16.68'e, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 6.2030'dan 6.431'e yükseldi.

2019 yılı Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.12 iken, bu anket döneminde yüzde 1.48 oldu.

Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16.23'ten yüzde 16.68'e yükselirken, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 15.38'ten, bu anket döneminde yüzde 15.48'e çıktı.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12.06 ve yüzde 12.34 olarak gerçekleşti.
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