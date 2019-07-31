Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası Başkanı yıllık enflasyon tahminini aşağı indirdi: %13.9! /31 Temmuz 2019 11:02

Merkez Bankası Başkanı yıllık enflasyon tahminini aşağı indirdi: %13.9!

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Üçüncü Enflasyon raporunu açıkladı. Uysal, 2019 enflasyon tahminini yüzde 14,6'dan yüzde 13,9'a çektiklerini açıkladı...

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ın açıklamalarından satır başları:

-Küresel iktisadi faaliyette geçen yılın ikinci çeyreğinden başlayan gerileme eğilimi bu yılın ilk çeyreğinde de sürdü.

-İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi görülüyor. Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam ediyor.

-İktisadi faaliyet kısmi bir toparlanma kaydetti. İkinci çeyrekte de bu eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Yılın ilk yarısında sıkı para politikası duruşumuzu koruduk.

-Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal konularda kısmi iyileşme ile birlikte ekonomide kademeli toparlanmanın devam edeceğini görüyoruz.

-TL’de ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı.

-Yıllık enflasyondaki düşüşte gıda temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu.

-Göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.

- 2019 yılının ikinci çeyreğinde enflasyon gerçekleşmeleri, TÜFE için daha belirgin olmak üzere nisan enflasyon raporunda verilen tahminlerin altında kaldı

- Yıllık enflasyondaki azalışta gıda, temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu

- Fiyatlama davranışına dair göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir

- Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut

- Net mal ve hizmet ihracatının dönemlik büyümeye katkısının arttığını düşünüyoruz

- Finansal koşulların iç talepte ılımlı bir toparlanmaya destek vereceğini, net ihracatta olumlu seyrin süreceğini düşünüyoruz

- 2019 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 65,0 dolar (önceki 67,2 dolar)

- 2020 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 62,6 dolar (önceki 66,2 dolar)

- 2019 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 16,0'dan yüzde 15,0'e çektik

- 2020 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 11 olarak koruduk


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