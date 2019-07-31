Merkez Bankası Başkanı yıllık enflasyon tahminini aşağı indirdi: %13.9!

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ın açıklamalarından satır başları:







-Küresel iktisadi faaliyette geçen yılın ikinci çeyreğinden başlayan gerileme eğilimi bu yılın ilk çeyreğinde de sürdü.





-İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi görülüyor. Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam ediyor.





-İktisadi faaliyet kısmi bir toparlanma kaydetti. İkinci çeyrekte de bu eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Yılın ilk yarısında sıkı para politikası duruşumuzu koruduk.





-Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal konularda kısmi iyileşme ile birlikte ekonomide kademeli toparlanmanın devam edeceğini görüyoruz.





-TL’de ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı.





-Yıllık enflasyondaki düşüşte gıda temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu.





-Göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.





- 2019 yılının ikinci çeyreğinde enflasyon gerçekleşmeleri, TÜFE için daha belirgin olmak üzere nisan enflasyon raporunda verilen tahminlerin altında kaldı





- Yıllık enflasyondaki azalışta gıda, temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu





- Fiyatlama davranışına dair göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir





- Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut





- Net mal ve hizmet ihracatının dönemlik büyümeye katkısının arttığını düşünüyoruz





- Finansal koşulların iç talepte ılımlı bir toparlanmaya destek vereceğini, net ihracatta olumlu seyrin süreceğini düşünüyoruz





- 2019 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 65,0 dolar (önceki 67,2 dolar)





- 2020 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 62,6 dolar (önceki 66,2 dolar)





- 2019 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 16,0'dan yüzde 15,0'e çektik





- 2020 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 11 olarak koruduk







