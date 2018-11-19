Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'in koltuğuna en yakın duran aday: İki yerde hata yaptı /19 Kasım 2018 01:02

Merkel'in koltuğuna en yakın duran aday: İki yerde hata yaptı

Merkel'in yerine CDU genel başkanlığı koltuğuna aday olan Annegret Kramp Karrenbauer, Der Spiegel'e konuştu.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel’in parti genel başkanlığı koltuğuna aday olan ve benzer tarzları nedeniyle ‘Mini Merkel’ olarak adlandırılan Annegret Kramp Karrenbauer, Başbakanla farklı düşündüklerini “Merkel iki kez hata yaptı” sözleriyle anlattı.

Almanların büyük çoğunluğunun yönetiminden memnuniyet duymasına rağmen Başbakan Angela Merkel, mülteci politikasıyla aşırı sağ parti AfD’nin güçlenmesine zemin hazırlamakla suçlanıyor. Merkel’in CDU genel başkanlığı koltuğuna aday olan Annegret Kramp Karrenbauer de tavırları ve sakin kişiliğiyle ‘Mini Merkel’ olarak adlandırılıyor.

"FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ"

Merkel’le farklı düşündüklerini kanıtlamaya çalışan Karrenbauer, “Merkel’in iki hatası var” dedi. Spiegel dergisine konuşan Karrenbauer, “Birincisi Merkel bazı konularda partinin onayını almadan uygulamaya koydu. İkincisi ise çekimser biri. Bazen kararlı çıkışlar yapmak gerekir” diye konuştu.

"KAPILARI AÇMASI DOĞRUYDU"

2015 sonbaharında mültecilere kapıları açtığı eleştirilerine katılmadığını söyleyen Karrenbauer, “Merkel’in kapıları açması doğruydu” dedi. AfD’nin yükselmesinden Merkel’in sorumlu olmadığını savunan Karrenbauer, Türkiye ile mülteci sözleşmesi sayesinde akının önlendiğini ve iltica yasasının sertleştirildiğini söyledi
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