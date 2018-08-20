Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'den son dakika Türkiye açıklaması /20 Ağustos 2018 15:10

Merkel'den son dakika Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Almanya Başbakanı Angela Merkel 'den Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama geldi.

  Merkel , " Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi.
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