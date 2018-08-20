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Merkel'den son dakika Türkiye açıklaması
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20 Ağustos 2018 15:10
Merkel'den son dakika Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama geldi.
SHABER3.COM
Almanya Başbakanı Angela Merkel 'den Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama geldi.
Merkel , " Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi.
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