Merkel'den 'İslam Almanya'ya ait değil' diyen bakana tepki

İlk tepki Seehofer’in koalisyon ortağı olan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel’den geldi.







Merkel, Almanya’nın kültürünün Hristiyanlık ve Yahudilik ile şekillendiğini belirterek, ancak artık 4 milyon civarında Müslümanın yaşadığını söyledi.





MERKEL: BU MÜSLÜMANLAR ALMANYA’YA AİT, İSLAM DA AİT





Başbakan Merkel Berlin’de düzenlediği basın toplantısında Seehofer’in sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Bu Müslümanlar Almanya’ya ait, onlarla birlikte dinleri de Almanya’ya ait ve İslam da ait.” ifadelerini kullandı.





CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Anayasaya dayalı din özgürlüğü tartışılmaz bir şekilde Almanya’ya ait olduğu gibi Almanya’daki Müslümanlar ve onların inançları İslam da ülkemize ait.”





Rheinische Post gazetesine konuşan Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Anette Widmann-Maund da Seehofer’in sözlerine tepki gösterdi: “Bu tür sözlerle ilerleme sağlamıyoruz. Bunlar, karşılaştığımız zorlukları çözmede hiçbir katkı sağlamıyor.”





SPD’YE GÖRE SEEHOFER POPÜLİZM YAPIYOR





Koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) meclis grup başkanı Andrea Nahles de Rhein-Neckar Zeitung’a yaptığı açıklamada, Seehofer’i Bavyera eyaletinde Ekim ayında yapılacak seçimler için popülizm yaptığını dile getirdi.





Yeşiller partisi meclis grup başkanı Katrin Göring-Eckardt, yeni İçişleri Bakanı Seehofer’in sözlerini “kötü bir başlangıç” olarak nitelendirdi.





Göring-Eckardt, “Kendisini yurt bakanı olarak tayin ettiren bir kişinin ilk sözlerinin kimin Almanya’ya ait olup olmadığına ilişkin olunca maskesi de düştü.” dedi.





Yeni kurulan koalisyon ile birlikte içişleri bakanlığının ismi ‘İçişleri, Yurt ve İmar Bakanlığı’ olarak değiştirilmişti.





‘İslam, Almanya’ya ait değil’ sözünü daha önce de aşırı sağ siyaseti benimseyen AfD kullanmıştı.





CEM ÖZDEMİR: BU SÖZLER UYUMU KATKI SAĞLAMIYOR





Yeşiller partili milletvekili Cem Özdemir de Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerine yaptığı açıklamada, Seehofer’in sözlerini eleştirdi. Özdemir, İslam’ın Almanya’nın bir parçası olup olmadığı yönündeki tartışmaların uyuma hiçbir katkı sağlamadığını ifade etti.





Sol Parti Alman meclis grubu din politikaları sözcüsü Christine Buchholz, Seehofer’in bu sözleriyle Almanya için Alternatif (AfD) partisine ödün verdiğini söyledi.





Sağ popülist AfD lideri Alexander Gauland ise İçişleri Bakanı Seehofer’i kendi partisinin beyanlarını taklit ettiğine öne sürdü