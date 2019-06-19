Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'den "Irak'ta Kürt devleti" açıklaması /19 Haziran 2019 23:11

Merkel'den "Irak'ta Kürt devleti" açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasından yana olmadığını yineledi. Merkel, özerkliğe vurgu yaptı, "Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulmalıdır" dedi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak toprakları üzerinde bağımsız bir Kürt devleti fikrini desteklemediğini yineledi.

Almanya'nın Goslar kentinde öğrencilerle bir araya gelen Başbakan, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu belirtti. Merkel, "Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının, bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Ancak Merkel, bölgede yaşayan Kürtler için özerkliğe vurgu yaptı. "Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulmalıdır" dedi.

Uluslararası tepkilere rağmen, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmıştı. Referandumda oy kullananların yüzde 92'si bağımsızlığı desteklemişti ancak Irak Federal Anayasa Mahkemesi referandumu geçersiz saymıştı.

Merkel bağımsızlık referandumu öncesi yapmış olduğu açıklamalarda da Almanya'nın Kürt bölgelerini Irak devletinin bir parçası olarak gördüğünü ve Kürtleri Irak devletinin bir parçası olarak desteklediklerini söylemişti.

Irak ve Almanya'nın yanı sıra Türkiye de Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulması fikrine karşı çıkıyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

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