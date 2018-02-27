Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'den büyük koalisyona onay /27 Şubat 2018 03:54

Merkel'den büyük koalisyona onay

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), hükümeti kurmak için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü onayladı.

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Başkent Berlin'de "Station" adlı salonda düzenlenen 30. CDU Kurultayı'nda yapılan oylamada delegeler, koalisyon protokolüne büyük çoğunlukla onay verdi. Almanya'da yeni bir hükümetin kurulması için bundan sonra SPD üyelerinin kararı beklenecek. 

CDU Genel Başkanı Merkel, oylamadan önce kurultayda yaptığı konuşmada, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile SPD arasında koalisyon hükümeti kurma konusunda varılan anlaşmayı savunarak, 24 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından çıkan sonuç ile CDU'ya hükümeti kurma görevi verildiğini söyledi. 

Merkel, partisinin sağlam bir hükümet kurmaya katkı sağlayacağını belirtti. CDU'nun genel seçimde oy kaybı yaşadığına işaret eden Merkel, "Biz hepimiz mücadele ettik ve hepimiz hayal kırıklığına uğradık." dedi. 

CDU'nun seçimden en güçlü parti çıktığını ancak bunun kendileri için yeterli olmadığını ifade eden Merkel, yeni hükümette seçmenlerin sorunlarına ve endişelerine doğru cevaplar vermek istediklerini kaydetti.

Merkel, koalisyon sözleşmesinde sağlık, bakım, dijitalleşme, eğitim ve araştırma alanları ile ailelere ve emeklilere iyileştirmeler getirildiğini de kaydetti. Yahudi ve yabancı düşmanlığı ile mücadele edileceğini belirten Merkel, "basit ve nefret dolu sloganlarla ülkede dolaşanlara karşı kararlı bir direniş gösterileceğini" ifade etti.

Avrupa'ya yeni bir ivme kazandırılması gerektiğini ifade eden Merkel, "Çünkü Avrupa, çıkarlarımızın ve değerlerimizin dünyada ağırlığı olmasının güvencesidir." dedi. Avrupa'da dış sınırlarının korunmasında, dış ve güvenlik politikasında, askeri işbirliğinde, dijitalleşme alanında ve sermaye piyasasında daha fazla ortaklığa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Merkel, "Kendi kaderimizi başkaları belirlemeden önce biz belirlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. 

Avrupa ülkelerinin dünya sahnesinde birlik içinde yer alması gerektiğini belirten Merkel, "Avrupa’nın küresel oyuncu olmasını istiyorsak, o zaman Avrupa'nın küresel oyuncu gibi davranması lazım." şeklinde konuştu. Avrupa'nın birçok alanda "zayıf ve yavaş" olduğunu söyleyen Merkel, bu konuda Avrupa'da daha çok ekonomik dinamizm ve inovasyona ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

SPD de koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine geçen hafta oylatmaya başladı ve oylamanın sonucu 4 Mart'ta açıklanacak. CSU ise koalisyon protokolünü daha önce kabul etmişti. SPD'li üyelerden de koalisyon protokolüne onay çıkması durumunda Almanya'da yeni hükümet şekillenecek, aksi takdirde erken seçim veya azınlık hükümeti gündeme gelebilecek.

Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD'den oluşan "büyük koalisyon" ile yönetildi.
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