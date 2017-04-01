Merkel'den Almanya'da yaşayan Türklere kötü haber

GEREKÇE TÜRKİYE İLE GERİLİM

Geçen yıl Köln’de düzenlenen Darbeye Karşı Demokrasi mitinginin ardından çifte vatandaşlığın iptali dillendirilmeye başlandı. Mitinge katılanların Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını taşıması, Hıristiyan Birlik Partileri’nde (CDU/CSU) ‘Almanya’ya bağlılık’ tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

CDU’nun muhafazakar kanadının ağır toplarından Jens Spahn, “Kimin kalbi Erdoğan’dan ve AKP’den yana çarpıyorsa, bunu gidip Türkiye’de yapsın” diyerek, çifte vatandaşlığın bağlılığı yok ettiği tartışmasını başlattı. Bu tartışmaların yatıştığı sanılırken, aralık ayında CDU’nun Essen kentindeki kurultayına sürpriz bir önerge geldi. 2014’te yürürlüğe giren çifte vatandaşlığın kaldırılmasını, yeniden opsiyon modeline geri dönülmesini öngören önerge, Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Thomas de Maizere’nin karşı çıkmasına rağmen 300’e karşı 319 oyla kabul edildi.

PEŞİNİ BIRAKMADI

Kurultayda kabul edilen önerge CDU/CSU’nun çifte vatandaşlığın kaldırılmasını seçim kampanyası yapacağı tartışmalarına yol açtı. Başbakan Merkel o zaman kararı şahsen yanlış bulduğunu ve konuyu seçim kampanyası olarak da düşünmediğini açıkladı. CDU kurultayda alınan çifte vatandaşlığın kaldırılması kararını hemen sonra Federal Meclis’e getirdi. Hükümet ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ile muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti karşı çıktı. Ancak anayasa referandumu ve Türk politikacıların Almanya’da seçim kampanyalarının engellenmesiyle yaşanan krizin Merkel’de fikir değişikliğine yol açtığı belirtildi. Merkel’in şimdi taslağa sıcak baktığı kaydedildi.





YILLARCA TARTIŞILDI, 2014’TE KALDIRILDI

Opsiyon modeli Almanya’da doğup büyüyen Türk gençlerini 21 yaşına kadar iki vatandaşlıktan birine karar vermeye zorluyordu. SPD, opsiyon modelinin kaldırılıp çifte vatandaşlığa geçilmesini 2013 seçimlerinde kampanya yaptı. SPD’nin hükümet ortağı olması üzerine 2014 yılında opsiyon modeli kaldırılarak, çifte vatandaşlık yolu açıldı.