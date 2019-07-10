Samanyolu Haber
Merkel yine titreme nöbetine girdi
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Dünya
/
Merkel yine titreme nöbetine girdi
/
10 Temmuz 2019 13:33
Merkel yine titreme nöbetine girdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel son haftalarda 3. kez titreme nöbeti geçirdi.
Merkel yine titreme nöbetine girdi
Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile bir araya gelen Merkel yine titrediği görüldü. Merkel daha önce de yine kameralar önünde titreme nöbeti geçirmiş ve sebep olarak susuz kalması gösterilmişti
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Merkel yine titreme nöbetine girdi
Sonraki Haber >>
Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video
Yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen isimlerden Ahmet Davutoğlu, istifası döneminde kendisini...
Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 yılları arasını...
Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü
Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in evindeki...
Yurt dışında yaşayan ve emekli olmak isteyen vatandaşlara kötü haber
AKP, yurt dışı emeklilik borçlanma bedelini artıran ve aylıkları da yaklaşık yüzde 30 oranında...
Merkel yine titreme nöbetine girdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel son haftalarda 3. kez titreme nöbeti geçirdi.
358 generalden 240’ı nasıl ‘Cemaat’ten oldu?
''Erdoğan’ın 15 Temmuz’u eniştesinin telefonuyla duyduğu açıklamasına kimse itibar etmemişti...
[Skandal] Gürcistan'a iltica eden 52 kişinin listesi Emniyet'te!
Emniyet Genel Müdürlüğü, Gürcistan’a iltica eden Hizmet Hareketi'ne mensup 52 kişinin isim listesini...
İmamoğlu: Devir teslimden önce İBB araçlarının markalarını değiştirmişler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı radyo yayınında 23 Haziran öncesinde İBB'de kullanılan...
AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı'nın...
Küskünler partisi olunmayacak, mimli AKP'liler uzak tutulacak
Ali Babacan ve beraberindekilerin kuracağı partiyle ilgili detaylar netleşiyor.
Baraj suları çekilince ortaya bakın ne çıktı
Bugüne kadar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Adıyaman’da ortaya çıkan mozaikler, şehrin...
'Asla ve kat’â binmeyeceğim' demişti
Geçmişte yaptığı açıklamalarda ‘Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına...
Tweet
ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...
Merkel yine titreme nöbetine girdi
Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?
AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?
Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video
Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi
Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu
Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü
Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap
Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor
Yurt dışında yaşayan ve emekli olmak isteyen vatandaşlara kötü haber
Acılı babaya ‘Erdoğan’a hakaretten’ hapis cezası
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
15:53:20