Samanyolu Haber /Dünya / Merkel yine titreme nöbetine girdi /10 Temmuz 2019 13:33

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel son haftalarda 3. kez titreme nöbeti geçirdi.

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile bir araya gelen Merkel yine titrediği görüldü. Merkel daha önce de yine kameralar önünde titreme nöbeti geçirmiş ve sebep olarak susuz kalması gösterilmişti
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