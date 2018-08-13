Samanyolu Haber /Dünya / Merkel: Türkiye'nin krizde olması kimsenin çıkarına değil /13 Ağustos 2018 19:39

Merkel: Türkiye'nin krizde olması kimsenin çıkarına değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel ”Türkiye’nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşması kimsenin çıkarına değil” dedi.

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Reuters’in aktardığına göre Merkel Almanya’nın Türkiye’yi ekonomik refah içinde görmek istediğini belirtti.  Almanya Başbakanı, Türkiye Merkez Bankası’nın bağımsızlığının önemli olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

PUTİN’LE BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 18 Ağustos’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Berlin’de bir araya gelecek. Putin, 18 Ağustos Cumartesi günü Almanya’nın Başkenti Berlin’i ziyaret edecek. Putin, ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin Suriye’deki iç savaş ve Ukrayna’da devam eden çatışmalar ile enerji konularını değerlendireceği ifade edildi.
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