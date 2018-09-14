Samanyolu Haber /Dünya / Merkel: Türkiye ile işbirliği yapmalıyız /14 Eylül 2018 21:59

Merkel: Türkiye ile işbirliği yapmalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacı sorununu çözmek için Afrika ile ilişkileri güçlendirmeleri ve Türkiye’yle işbirliği yapmaları gerektiğini vurguladı.

SHABER3.COM

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ve Baltık ülkelerin başbakanları ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, "2015'te sığınmacı akını yaşandı. O dönemde dış sınırlarımızı yeterince iyi korumuyorduk. Frontex'i (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) oluşturduk ve bu ciddi bir adımdı ama biz hiç şüphesiz politikamızı ve Afrika'yla ilişkilerimiz güçlendirmeliyiz, ayrıca sığınmacı ve göçmenlerin bulunduğu Türkiye'yle işbirliği yapmalıyız" dedi.

IŞİD'e karşı mücadelenin önemine vurgu yapan Merkel, "Bu sorunun çözümünde sorumluluğu paylaşmalıyız. Suriye'de savaşı yaratan biz değiliz, savaş bu ülkedeki diktatörlük yüzünden ortaya çıktı. IŞİD'e karşı mücadele etmek lazım. IŞİD yüzünden çok sayıda insan evinden oldu. Sığınmacıların sorunlarına önem vermeli, bu sorunla baş edebilen ülkelerden ders almalıyız" açıklamasında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkel: Türkiye ile işbirliği yapmalıyız Sonraki Haber >>

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

'Amariga bizi kıskanıyor'

'Amariga bizi kıskanıyor'

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

Okyanusta dev Gri balina sürprizi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:53:26