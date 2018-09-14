Merkel: Türkiye ile işbirliği yapmalıyız

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ve Baltık ülkelerin başbakanları ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, "2015'te sığınmacı akını yaşandı. O dönemde dış sınırlarımızı yeterince iyi korumuyorduk. Frontex'i (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) oluşturduk ve bu ciddi bir adımdı ama biz hiç şüphesiz politikamızı ve Afrika'yla ilişkilerimiz güçlendirmeliyiz, ayrıca sığınmacı ve göçmenlerin bulunduğu Türkiye'yle işbirliği yapmalıyız" dedi.







IŞİD'e karşı mücadelenin önemine vurgu yapan Merkel, "Bu sorunun çözümünde sorumluluğu paylaşmalıyız. Suriye'de savaşı yaratan biz değiliz, savaş bu ülkedeki diktatörlük yüzünden ortaya çıktı. IŞİD'e karşı mücadele etmek lazım. IŞİD yüzünden çok sayıda insan evinden oldu. Sığınmacıların sorunlarına önem vermeli, bu sorunla baş edebilen ülkelerden ders almalıyız" açıklamasında bulundu.