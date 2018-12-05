Samanyolu Haber /Dünya / Merkel 'sekizinci kez en güçlü' seçildi /05 Aralık 2018 19:19

Merkel 'sekizinci kez en güçlü' seçildi

Amerikan ekonomi dergisi Forbes, "fiilen Avrupa’nın lideri" olarak tanımladığı Almanya Başbakanı Merkel’i sekizinci kez dünyanın en güçlü kadını seçti.

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Forbes, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel başkanlığını bırakmaya hazırlanan, Almanya'da 2021 yılında yapılacak genel seçimlerde bir kez daha aday olmayacağını açıklayan Merkel'in "fiilen Avrupa'nın lideri” olduğunu belirtti. 

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip ülkeyi yöneten Merkel'in yaşanan finans krizine rağmen ekonomik büyümeyi sağladığına dikkat çekildi.

Forbes'in 2018'in en güçlü kadınları listesinde, Merkel'in ardından ikinci sırada geçen yıl olduğu gibi İngiltere Başbakanı Theresa May yer aldı. Üçüncü sırada yer alan isim Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde oldu.

Listenin dördüncü sırasında ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un CEO'su Mary Barra, beşinci sırasında ise ABD'li finans şirketi Fidelity'nin yöneticisi Abigail Johnson yer aldı.

En yaşlı isim

Forbes’in seçtiği 2018'in en güçlü 100 kadını arasında en genç isim ise 28 yaşındaki ABD'li şarkıcı Taylor Swift. Genç şarkıcı listeye 68'inci sıradan girdi. Listedeki en yaşlı isim de 92 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth oldu. Kraliçe, listede 23'üncü sırada yer aldı.

Listede alt sıralara düşen isimlerden biri ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump oldu. Ivanka Trump, 19'uncu sıradan 24'üncü sıraya geriledi. Facebook'un CEO'su Sherly Sandberg de, 10'uncu sıradan 11'inci sıraya düştü.

Forbes, en güçlü kadınları sahip oldukları servet, medyadaki yer almaları ve gösterdikleri nüfuza göre seçiyor.

DW
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