Merkel o adımı atacak

Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye'nin üyelik müzakerelerine ilişkin farklı görüşler bulunmasına rağmen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ekim ayında Brüksel'de yapılacak zirvede konuyu gündeme getirmeyi planladığı bildirildi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "bunun üyelik müzakerelerinin askıya alınması veya sonlandırılmasının görüşüleceği anlamına geldiğini” belirtti.





Seibert, bugün Berlin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, şu aşamada yeni bir başlık açılmayacağı için üyelik müzarekerelerinin fiilen askıda olduğunu hatırlattı. AB'ye üye bütün ülkelerin Türkiye konusunda aynı tutumu izlemesinin Alman hükümeti için önemli olduğunu söyleyen Seibert, müzakerelere sadece oy birliği ile son verilebileceğini vurguladı.





Seibert, Avrupa Birliği'nin diğer üyelerinin de 19-20 Ekim'de yapılacak zirvede Türkiye'yi gündeme getirmeyi anlamlı ve doğru bulduğunu dile getirdi.





"Kırmızı çizgi aşıldı"



