Samanyolu Haber /Gündem / Merkel o adımı atacak /08 Eylül 2017 23:23

Merkel o adımı atacak

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerini Brüksel’de ekim ayında yapılacak liderler zirvesinin gündemine getirmeyi planlıyor.

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Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye'nin üyelik müzakerelerine ilişkin farklı görüşler bulunmasına rağmen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ekim ayında Brüksel'de yapılacak zirvede konuyu gündeme getirmeyi planladığı bildirildi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "bunun üyelik müzakerelerinin askıya alınması veya sonlandırılmasının görüşüleceği anlamına geldiğini” belirtti.

Seibert, bugün Berlin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, şu aşamada yeni bir başlık açılmayacağı için üyelik müzarekerelerinin fiilen askıda olduğunu hatırlattı. AB'ye üye bütün ülkelerin Türkiye konusunda aynı tutumu izlemesinin Alman hükümeti için önemli olduğunu söyleyen Seibert, müzakerelere sadece oy birliği ile son verilebileceğini vurguladı.

Seibert, Avrupa Birliği'nin diğer üyelerinin de 19-20 Ekim'de yapılacak zirvede Türkiye'yi gündeme getirmeyi anlamlı ve doğru bulduğunu dile getirdi.

"Kırmızı çizgi aşıldı"

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakanı Martin Schulz da Türkiye ile AB arasında yürütülen üyelik müzakerelerine son verilmesi yönündeki talebini yineledi. Schulz, Funke Medya Grubu'na ait gazetelere yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin Almanya'ya karşı istediği gibi davranabileceği izlenimine kapılmaması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'deki Alman vatandaşlarına istedikleri gibi davranacaklarına dair açık bir mesaj verdiğini savunan Schulz, "bu şekilde kırmızı çizginin aşıldığını” vurguladı.

Sosyal Demokratların başbakan adayı Schulz, Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Schulz, Türkiye AB üyelik müzakerelerinin kesilmesi taleplerine tepki bile gösterse bile Ankara'nın mülteci anlaşmasını feshetmeyeceğine inandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anlaşmayı feshetmeyeceğini belirten Schulz, "Avrupa'dan gelen destek olmaksızın Türkiye'deki yaklaşık 2 milyon mültecinin bakımının sağlanamayacağını” kaydetti.

Erdoğan'ın "bütün mültecileri teknelere Avrupa'ya gönderemeyeceğini” söyleyen Schulz, bunların "boş tehditler olduğunu” ifade etti. Schulz, "Ankara'nın mülteci mutabakatını feshedeceği konusunda endişe edilmemesi" gerektiğini belirtti.

DW
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