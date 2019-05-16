Samanyolu Haber /Gündem / Merkel, İstanbul seçimlerine ilişkin ilk kez konuştu /16 Mayıs 2019 10:10

Merkel, İstanbul seçimlerine ilişkin ilk kez konuştu

31 Mart seçimleri sonrası YSK’nın AKP iktidarının baskısı üzerine İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenilemesi yönündeki kararını, Almanya Başbakanı Angela Merkel ilk kez değerlendirdi.

SHABER3.COM



Başbakan Merkel, Türkiye’de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan gelişmelerin bu ülkeyi Avrupa Birliği (AB) üyeliğine yaklaştırmadığını belirtti.

Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan gelişmelerin bu ülkeyi Avrupa Birliği (AB) üyeliğine yaklaştırmadığını kaydetti.

“TÜRKİYE’NİN TAM ÜYELİĞİNİ HAYAL EDEMİYORUM”
Angela Merkel, “Belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan son gelişmeler, Türkiye’nin AB üyeliğini daha muhtemel hale getirmiyor, aksine bu ülkenin gelişme yolu ile ilgili endişelere neden oluyor. Ben her zaman Türkiye’nin tam üyeliğini hayal edemediğimi söyledim” diye konuştu.

Bununla birlikte Almanya’nın Türkiye ile olan özel ilişkilerine vurgu yapan Merkel, “Siyasi değerler hakkındaki fikirler birçok bakımdan farklılık gösteriyor, fakat ortak çıkarlar da var” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkel, İstanbul seçimlerine ilişkin ilk kez konuştu Sonraki Haber >>

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Kömürle çalışan son santralide yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:49:37