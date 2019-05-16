Merkel, İstanbul seçimlerine ilişkin ilk kez konuştu









Başbakan Merkel, Türkiye’de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan gelişmelerin bu ülkeyi Avrupa Birliği (AB) üyeliğine yaklaştırmadığını belirtti.





Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan gelişmelerin bu ülkeyi Avrupa Birliği (AB) üyeliğine yaklaştırmadığını kaydetti.





“TÜRKİYE’NİN TAM ÜYELİĞİNİ HAYAL EDEMİYORUM”

Angela Merkel, “Belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan son gelişmeler, Türkiye’nin AB üyeliğini daha muhtemel hale getirmiyor, aksine bu ülkenin gelişme yolu ile ilgili endişelere neden oluyor. Ben her zaman Türkiye’nin tam üyeliğini hayal edemediğimi söyledim” diye konuştu.





Bununla birlikte Almanya’nın Türkiye ile olan özel ilişkilerine vurgu yapan Merkel, “Siyasi değerler hakkındaki fikirler birçok bakımdan farklılık gösteriyor, fakat ortak çıkarlar da var” ifadelerini kullandı.