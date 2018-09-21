Merkel, İngiliz Başbakanı görmezden geldi

Gazetenin haberinde, Avusturya'nın Salzburg kentinde Avrupalı liderleri bir araya getiren 2 günlük gayriresmi Avrupa Birliği zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’in İngiliz mevkidaşı Thresa May’i görmezden gelerek, kendisine karşı küçük düşürücü tutum sergilediği ileri sürüldü.





Habere göre Alman Şansölyesi, aralarında May’in de bulunduğu bir grup politikacıya yaklaştı. İngiliz Başbakan, gülümseyerek ileriye doğru eğildi, ancak Almanya Başbakanı Merkel, bu jesti görmezden gelerek Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite’ye doğru ilerledi.





Salzburg zirvesi kapsamında bir araya gelen ülke liderleri ve başbakanları, göç sorunlarını, Brexit sürecini ve iç güvenlik konularını masaya yatırdı.





Merkel ve May arasındaki ilişkiler için hiçbir zaman sıcak olarak nitelenmedi. Siyaset bilimciler, iki kadının birbirlerini ‘yarım ağız’ selamladıklarını defalarca yazarak, bu durumun en çok Brexit sürecine bağlı olduğunu belirtmişti. Bunun yanı sıra bu iki politikacı birçok kez görüşmüş ve Rusya’nın artan saldırganlığına karşı koyma konusunda anlaşmıştı.





sputnik