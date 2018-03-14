Merkel güvenoyu aldı, 4. kez Başbakan oldu

Almanya'da 24 Eylül 2018'de düzenlenen genel seçimden 171 gün geçtikten sonra meclis yeni hükümeti onaylamak için toplandı.
Alman meclisinde (Bundestag) hazır bulunan 702 milletvekilinden 692'si oy kullandı.
Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Merkel'in 4. dönem başbakanlığına 363 evet, 315 hayır oyu çıktı.
363 evet oyu, CDU, kardeş partisi CSU ve SPD'nin toplam vekil sayısının oylarından 35 oy az.
CDU/CSU ve SPD'nin mecliste 399 milletvekili bulunuyor. Merkel'in başbakan seçilebilmesi için 355 milletvekinin oyunu alması gerekiyordu.
Almanya'nın yeni hükümeti, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in huzurunda yemin ederek göreve başlayacak.