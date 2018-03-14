Samanyolu Haber /Dünya / Merkel güvenoyu aldı, 4. kez Başbakan oldu /14 Mart 2018 12:33

Merkel güvenoyu aldı, 4. kez Başbakan oldu

Almanya'da Hristiyan Demokrat partiler CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) büyük koalisyon anlaşmasını onaylaması sonrası mecliste oylama düzenlendi. CDU lideri Angela Merkel, yeniden başbakan seçildi. Ancak Merkel CDU, CSU ve SPD'nin toplam vekil sayısından az oy aldı.

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Almanya'da 24 Eylül 2018'de düzenlenen genel seçimden 171 gün geçtikten sonra meclis yeni hükümeti onaylamak için toplandı.

Alman meclisinde (Bundestag) hazır bulunan 702 milletvekilinden 692'si oy kullandı.

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Merkel'in 4. dönem başbakanlığına 363 evet, 315 hayır oyu çıktı.

363 evet oyu, CDU, kardeş partisi CSU ve SPD'nin toplam vekil sayısının oylarından 35 oy az.

CDU/CSU ve SPD'nin mecliste 399 milletvekili bulunuyor. Merkel'in başbakan seçilebilmesi için 355 milletvekinin oyunu alması gerekiyordu.

Almanya'nın yeni hükümeti, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in huzurunda yemin ederek göreve başlayacak.
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